***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaylarının tamamı Şirketimize ait olan %100 bağlı ortaklığımız Biotrend Ayvacık Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Biotrend Ayvacık") sermayesi, 2.500.000 TL'den, 8.500.000 TL artırılarak, 11.000.000 TL'ye çıkartılmış olup şirketimizin sermaye artışına Biotrend Ayvacık'tan olan alacağından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı 22.09.2023 tarih ve 10920 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197532BIST