***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2023 09:20
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paylarının tamamı Şirketimize ait olan %100 bağlı ortaklığımız Biotrend Ayvacık Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Biotrend Ayvacık") sermayesi, 2.500.000 TL'den, 8.500.000 TL artırılarak, 11.000.000 TL'ye çıkartılmış olup şirketimizin sermaye artışına Biotrend Ayvacık'tan olan alacağından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı 22.09.2023 tarih ve 10920 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197532
BIST
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10:328.238
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,07
|Açılış
|: 8.275
|
|Önceki Kapanış
|: 8.242
|
8.214
En Yüksek
8.299
10:3227,3031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0595
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,6466
En Düşük
27,1886
10:3228,8830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0804
|Açılış
|: 28,9000
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,5824
En Düşük
28,5942
10:321.665,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.665,53
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|Önceki Kapanış
|: 1.663,31
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1.687,69
En Düşük
1.660,17
BIST En Aktif Hisseler10:32
|REEDR
|14,96
|6.966.064
|% 10,00
|
|YEOTK
|286,00
|754.125.115
|% 10,00
|
|SELVA
|18,70
|15.070.536
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.155,50
|116.350.933
|% 10,00
|
|TARKM
|336,90
|158.195.438
|% 9,99
|
|MIATK
|640,50
|11.094.101
|% -9,99
|
|TUCLK
|72,30
|15.214.306
|% -9,96
|
|KLKIM
|32,00
|31.830.393
|% -8,57
|
|SNKRN
|27,30
|280.289
|% -7,39
|
|SNPAM
|43,42
|802.011
|% -7,14
|
|TUPRS
|164,00
|2.241.635.423
|% -3,36
|
|THYAO
|231,00
|1.677.443.551
|% 1,54
|
|SASA
|49,36
|1.336.001.627
|% -2,16
|
|GESAN
|109,30
|860.985.328
|% 6,01
|
|KONTR
|332,80
|760.176.612
|% 3,84
|
|ZOREN
|5,30
|506.544.992
|% -2,03
|
|KATMR
|2,48
|189.034.957
|% 7,83
|
|EKGYO
|8,19
|507.237.112
|% 2,12
|
|SKBNK
|6,40
|386.549.087
|% -1,54
|
|ADESE
|2,38
|109.443.560
|% -2,46
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2984
|27,3031
|% 0,22
|
|Euro
|28,8723
|28,8830
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,0681
|33,2340
|% 0,25
|
|Frank
|29,6944
|29,8733
|% 0,32
|
|Riyal
|7,2604
|7,2968
|% 0,36
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-3,33
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|2,17
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.047
|11.140
|-18,00
|
|Yarım
|5.540
|5.593
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.797
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,02
|0,01
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|0,46
|