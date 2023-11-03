***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPaylarının tamamı Şirketimize ait olan %100 bağlı ortaklığımız Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.("Doğu Star")'nin sermayesinin 190.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının Şirketimizin Doğu Star' dan olan alacağından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye arttırımı 02.11.2023 tarih ve 10949 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213808BIST