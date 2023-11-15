***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 13:52
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı 3.çeyrek sonuçlarına ilişkin operasyonel ve finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresindeki Yatırımcı İlişkileri sekmesine https://www.biotrendenerji.com.tr/yatirimci-sunumlari yüklenmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218111
BIST
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16:007.686
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 15,15
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.653
En Yüksek
7.738
16:0028,6715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0397
|Açılış
|: 28,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
16:0031,1966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0100
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
16:001.817,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.817,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.819,93
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ONCSM
|171,60
|115.332.879
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|216.093.050
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.002.550
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|111.758.771
|% -9,96
|
|AVHOL
|67,90
|178.136.785
|% -8,92
|
|THYAO
|236,80
|5.658.804.709
|% -0,13
|
|MIATK
|817,50
|3.480.687.839
|% 0,31
|
|EREGL
|38,60
|2.156.956.676
|% 1,15
|
|TUPRS
|152,00
|2.102.611.092
|% -0,13
|
|ASTOR
|115,40
|1.906.442.710
|% 0,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.369.408.993
|% -0,53
|
|IHLAS
|1,42
|202.539.304
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,86
|209.961.100
|% 0,54
|
|YKBNK
|16,54
|1.700.786.132
|% 1,53
|
|ISCTR
|20,30
|1.710.321.654
|% 1,10
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6608
|28,6723
|% 0,14
|
|Euro
|31,1823
|31,1909
|% 0,01
|
|Sterlin
|35,6108
|35,7894
|% -0,20
|
|Frank
|32,1652
|32,3590
|% 0,22
|
|Riyal
|7,6208
|7,6590
|% 0,14
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,39
|23,43
|% 0,66
|
|Platin
|893,18
|895,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.036,56
|1.041,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,52
|1.971,78
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:58
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16:13TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 99.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 145 adet işlem
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16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 95 artarak (% 0.30 ) 8, 103
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16:12XU100
Endeks 7, 688 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 52, 550.00 milyon TL de
-
16:12KRGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 46.40 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 764 adet işlem
-
16:11ECZYT
Yüzde 5.50 oranında artışla 297.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 766 adet işlem