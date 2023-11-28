***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2023 21:31
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paylarının tamamı Şirketimize ait olan %100 bağlı ortaklığımız Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermayesinin 48.637.000 TL artırılarak 2.500.000 TL'den 51.137.000 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artışı tutarının Şirketimizin Uşak Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'den olan alacağından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye arttırımı 28.11.2023 tarih ve 10967 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220728
BIST
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18:058.094
En Düşük
|Değişim
|: -0,17%
|| -13,65
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.046
En Yüksek
8.149
18:0528,9097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9308
En Düşük
28,8740
18:0531,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0637
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,8458
En Düşük
31,7602
18:051.897,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.897,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.898,06
En Düşük
1.894,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|15,18
|165.028.089
|% 10,00
|
|POLTK
|17.605,00
|229.380.143
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|103.145.089
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|312.961.644
|% 9,99
|
|KARTN
|88,75
|313.315.495
|% 9,98
|
|KSTUR
|1.818,00
|7.030.548
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.905.235
|% -10,00
|
|DAPGM
|45,36
|315.295.679
|% -10,00
|
|GLCVY
|41,40
|127.732.925
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|482.437.238
|% -9,99
|
|THYAO
|261,00
|9.264.274.649
|% 0,19
|
|SASA
|49,10
|4.896.239.541
|% 5,27
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|TUPRS
|156,00
|3.995.389.341
|% 0,00
|
|AKBNK
|33,80
|3.813.576.124
|% -1,46
|
|ZOREN
|5,30
|1.817.329.819
|% -0,19
|
|YKBNK
|19,22
|3.715.996.005
|% 1,10
|
|ISCTR
|22,16
|4.071.447.283
|% -1,42
|
|IHLAS
|1,28
|200.869.478
|% -0,78
|
|EKGYO
|7,50
|1.067.430.001
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8921
|28,9097
|% 0,02
|
|Euro
|31,7664
|31,8458
|% 0,20
|
|Sterlin
|36,5924
|36,7759
|% 0,03
|
|Frank
|32,7800
|32,9775
|% -0,00
|
|Riyal
|7,6828
|7,7213
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,00
|25,04
|% 0,66
|
|Platin
|941,79
|946,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,54
|1.060,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,34
|81,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,02
|2.040,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASGYO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 18.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 601, 542 adet işlem
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17:57DGATE
Yüzde -8.89 oranında düşüşle 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 613, 544 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 87 kaybederek (% -0.50 ) 7, 095
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, ETYAT, SAFKR, ICBCT, JANTS, PAPIL, IDEAS, EKOS, BSOKE, BINHO
-
17:56
PSDTC, OZSUB, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında