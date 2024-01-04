***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2022,16.11.2022,07.12.2022,19.12.2022,29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından olan Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi ve Honeywell International Inc.'in grup şirketlerinden olan UOP Limited ("Honeywell UOP Limited") arasındai) Lisans Sözleşmesiii) Garanti Sözleşmesiiii) Ana Ekipman Tedarik Sözleşmesiakdedilmiştir.Ayrıca, 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 Kasım 2023 tarihli ve 7885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilecek Nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı, teşvik verilmesine karar verilmiştir.Projenin yapılandırılmasına ilişkin Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) şartları ile bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin devam eden proje finansman çalışmaları da göz önünde bulundurularak daha önce imzalanan protokoller doğrultusunda, projenin devamı için esas olan nihai sözleşme HoneywellUOP Limited ve Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi arasında akdedilmiştir.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232333BIST