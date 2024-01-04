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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2024 09:42
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2022,16.11.2022,07.12.2022,19.12.2022,29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.03.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından olan Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi ve Honeywell International Inc.'in grup şirketlerinden olan UOP Limited ("Honeywell UOP Limited") arasında
i) Lisans Sözleşmesi
ii) Garanti Sözleşmesi
iii) Ana Ekipman Tedarik Sözleşmesi
akdedilmiştir.
Ayrıca, 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24 Kasım 2023 tarihli ve 7885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilecek Nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı, teşvik verilmesine karar verilmiştir.
Projenin yapılandırılmasına ilişkin Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) şartları ile bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin devam eden proje finansman çalışmaları da göz önünde bulundurularak daha önce imzalanan protokoller  doğrultusunda, projenin devamı için esas olan nihai sözleşme HoneywellUOP Limited ve Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi arasında akdedilmiştir.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232333


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QNBFL 1.006,00 3.561.240 % 9,95  
AYCES 667,00 40.739.535 % 7,32  
VKING 31,56 23.232.008 % 6,55  
KGYO 33,80 1.579.958 % 5,69  
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Sterlin 37,6686 37,8575 % 0,21  
Frank 34,9631 35,1737 % 0,22  
Riyal 7,9159 7,9556 % 0,02  
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Gümüş ONS 23,02 23,04 % 0,66  
Platin 971,83 973,73 % 0,66  
Paladyum 1.071,24 1.077,37 % 0,66  
Brent Pet. 78,83 78,83 % 0,66  
Altın Ons 2.048,71 2.049,01 % 0,66  
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