***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 22:24
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23.01.2024 tarihinde yapılan açıklamada, Doğanlar Holding CFO'su Sayın Zeliha Akgün'ün vekaleten Şirketimizin CFO'luk pozisyonunu yürüteceği açıklanmıştı. Şirketimiz CFO pozisyonuna Sayın Burak Yurtsever asaleten atanmış olup, Sayın Burak Yurtsevere görevinde başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260419
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0780
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,6312
En Düşük
32,2510
18:0535,2057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0230
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.244,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,27
|Açılış
|: 2.244,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.264,02
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3414
|32,3583
|% 0,24
|
|Euro
|35,1781
|35,2057
|% 0,07
|
|Sterlin
|42,1932
|42,4047
|% -0,05
|
|Frank
|37,3438
|37,5310
|% -0,05
|
|Riyal
|8,8440
|8,8884
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|895,72
|898,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,51
|998,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,39
|87,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,11
|2.158,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
-
17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında