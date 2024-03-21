***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2024 09:02
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yatırımcı İlişkiler birimi faaliyetlerinin SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak, grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yönetilmesine karar verildiği 20.10.2021 tarihli KAP açıklamasında bildirilmiştir.
Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü yeniden yapılandırılmış, Gözde Çivici'nin Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Şirket Genel Sekreteri olarak görevine devam etmesine, Şeyma İnayet Uygur'un Yatırımcı İlişkileri Yönetici olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan'ın grubun diğer şirketinde görevine tam zamanlı olarak devam etmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260859
BIST
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11:449.096
En Düşük
|Değişim
|: 1,57%
|| 140,72
|Açılış
|: 9.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.955
|
9.036
En Yüksek
9.100
11:4432,4243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0529
|Açılış
|: 33,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,4425
En Düşük
32,1800
11:4435,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0503
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,7180
En Düşük
35,2593
11:442.291,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 17,14
|Açılış
|: 2.291,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.273,88
|
2.317,10
En Düşük
2.267,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|RYSAS
|35,22
|25.023.611
|% 9,99
|
|EKIZ
|78,70
|1.831.585
|% 9,99
|
|DIRIT
|17,50
|914.953
|% 9,99
|
|FMIZP
|339,25
|64.486.300
|% 9,97
|
|PKART
|83,30
|85.980.096
|% 9,97
|
|QNBFL
|154,80
|8.114.152
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.772,50
|7.780.273
|% -9,99
|
|PEKGY
|17,42
|344.687.588
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,98
|1.151.763
|% -9,94
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|THYAO
|284,25
|3.962.753.287
|% 2,16
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|ASELS
|58,15
|2.067.300.581
|% 3,93
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|TUPRS
|174,90
|1.312.301.338
|% 1,80
|
|BEGYO
|4,75
|648.418.174
|% -9,87
|
|MOGAN
|22,54
|2.153.222.466
|% 4,64
|
|EKGYO
|10,98
|951.499.896
|% 1,95
|
|ZOREN
|5,66
|467.887.251
|% 1,07
|
|YKBNK
|24,80
|1.781.462.231
|% 1,64
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4215
|32,4237
|% 0,16
|
|Euro
|35,3497
|35,4188
|% 0,10
|
|Sterlin
|42,1017
|42,3128
|% -0,42
|
|Frank
|36,8080
|36,9925
|% -1,29
|
|Riyal
|8,8006
|8,8447
|% -0,19
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,43
|25,47
|% 0,66
|
|Platin
|909,93
|911,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,46
|1.030,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,19
|86,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.201,07
|2.201,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:42
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11:57MOGAN
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11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 42 artarak (% 1.67 ) 9, 741
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11:54XU100
Endeks 9, 090 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 33, 262.00 milyon TL de
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11:54BRYAT
Yüzde 4.66 oranında artışla 3, 820.00 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 161 adet işlem