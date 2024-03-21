***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yatırımcı İlişkiler birimi faaliyetlerinin SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11.maddesi ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak, grubun Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yönetilmesine karar verildiği 20.10.2021 tarihli KAP açıklamasında bildirilmiştir.Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü yeniden yapılandırılmış, Gözde Çivici'nin Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Şirket Genel Sekreteri olarak görevine devam etmesine, Şeyma İnayet Uygur'un Yatırımcı İlişkileri Yönetici olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysun Vardan'ın grubun diğer şirketinde görevine tam zamanlı olarak devam etmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260859BIST