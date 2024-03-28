***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında seçilmek üzere, adaylık beyanında bulunan Hanife Öztürk Akkartal, Bilgün Gürkan ve Mevhibe Canan Özsoy'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7 maddesi uyarınca SPK'na gerekli başvuru yapılmıştır. Başvuruda adayların bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ve söz konusu adaylıklara ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsızlığa ilişkin değerlendirme raporu SPK'na sunulmuştur.Başvuru sonucunda SPK'nın 21.03.2024 tarihli ve 17/462 sayılı toplantısında, bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen Hanife Öztürk Akkartal, Bilgün Gürkan ve Mevhibe Canan Özsoy'un adaylıklarına ilişkin herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almaktadır. Açıklama metinlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon esas alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263543BIST