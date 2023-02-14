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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.02.2023 20:46
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Ek Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 14.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır:
(i) Şirketimizin işlem gören paylarının fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru çerçevesinde pay geri alım işleminin yapılabilmesine,
(ii) pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının ise 5.000.000 adet olarak belirlenmesine,
(iii) pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
(iv) geri alınan payların bu açıklama tarihi itibarıyla 30 gün boyunca satılmamasına ve şayet geri alınan payların tutarı Şirketimiz ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa, bu payların elden çıkarılmasına dair Yönetim Kurulu kararı alınana dek tutulmasına, ve bu payların değerinin Şirketin ödenmiş sermayesinin %10'unu aştığı durumda ise azami 3 (üç) yıl içinde elden çıkarılmasına ve
(v) gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113255


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