***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 15.02.2023 Tarihli Pay Geri alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarBIOEN, TREBION00012 15.02.2023 100.000 0 15,329 -Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 15.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 15,27-15,36 TL fiyat aralığından (ortalama 15,3292 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı % 0,02'ye ulaşmıştır. Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113696BIST