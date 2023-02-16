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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16.02.2023 20:46
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.02.2023 Tarihli Pay Geri alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BIOEN, TREBION00012 15.02.2023 100.000 0 15,329 -
BIOEN, TREBION00012 16.02.2023 200.000 0 14,304 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 14,15-14,48 TL fiyat aralığından (ortalama 14,3037 TL) fiyat aralığından toplam 200.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda Şirketimizin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 300.000 TL'ye, payların sermayeye oranı % 0,06'ya ulaşmıştır. Gerçekleştirilen işlemler geri alım işlemleri detayı tablosuna eklenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114543


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