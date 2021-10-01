***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye ArttırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 625.000.000Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBIOEN, TREBION00012 150.000.000 350.000.000,000 233,33333 BIOEN, TREBION00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 150.000.000 350.000.000,000 233,33333İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 331.281.627Özel Fonlar (TL) 18.718.373Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000 TL (altıyüzyirbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarında (%233,33333 oranında) arttırılarak 500.000.000 TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirlmesi amacıyla sermaye arttırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları en kısa süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966194BIST