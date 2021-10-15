***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 625.000.000Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBIOEN, TREBION00012 150.000.000 350.000.000,000 233,33333 BIOEN, TREBION00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 150.000.000 350.000.000,000 233,33333İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 331.281.627Özel Fonlar (TL) 18.718.373Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000 TL (altıyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarında (%233,33333 oranında) arttırılarak 500.000.000 TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla sermaye arttırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.10.2021(bugün) tarihinde başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971109BIST