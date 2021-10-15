***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.10.2021 18:34
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 625.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BIOEN, TREBION00012 150.000.000 350.000.000,000 233,33333 BIOEN, TREBION00012 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 150.000.000 350.000.000,000 233,33333
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 331.281.627
Özel Fonlar (TL) 18.718.373
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000 TL (altıyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarında (%233,33333 oranında) arttırılarak 500.000.000 TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi amacıyla sermaye arttırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 15.10.2021(bugün) tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971109
BIST