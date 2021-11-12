***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.11.2021 19:41
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 625.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BIOEN, TREBION00012 150.000.000 350.000.000,000 233,33333 BIOEN, TREBION00012 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 150.000.000 350.000.000,000 233,33333
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 331.281.627
Özel Fonlar (TL) 18.718.373
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle, 150.000.000,-TL'den 500.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 350.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2021 tarih ve 59/1641 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977528
BIST