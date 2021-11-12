***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 625.000.000Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBIOEN, TREBION00012 150.000.000 350.000.000,000 233,33333 BIOEN, TREBION00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 150.000.000 350.000.000,000 233,33333İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 331.281.627Özel Fonlar (TL) 18.718.373Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.11.2021SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle, 150.000.000,-TL'den 500.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 350.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2021 tarih ve 59/1641 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Borsa İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977528BIST