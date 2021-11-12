Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.11.2021 19:41
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 625.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BIOEN, TREBION00012 150.000.000 350.000.000,000 233,33333 BIOEN, TREBION00012 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 150.000.000 350.000.000,000 233,33333

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 331.281.627
Özel Fonlar (TL) 18.718.373


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.11.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle, 150.000.000,-TL'den 500.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 350.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2021 tarih ve 59/1641 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borsa İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977528


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.639
Değişim :  0,83% |  13,44
Açılış :  1.631  
Önceki Kapanış :  1.625  
En Yüksek
1.643 En Düşük
1.631
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 2.948.890 % 10,00  
PRKAB 35,48 229.436.939 % 9,98  
DOBUR 112,50 47.147.288 % 9,97  
OYLUM 9,73 41.279.870 % 9,94  
HEDEF 3,55 52.996.272 % 9,91  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,9740 9,9774 % 0,75  
Euro 11,4165 11,4466 % 0,85  
Sterlin 13,3343 13,4012 % 1,03  
Frank 10,7874 10,8523 % 0,78  
Riyal 2,6511 2,6644 % 0,68  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 0,43  
Altın Gr. 597 597 3,55  
Cumhuriyet 3.924 3.983 -9,00  
Tam 3.906 4.004 -7,45  
Yarım 1.888 1.937 -3,60  
Çeyrek 947 968 -1,80  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,02  
Gümüş Gr. 8,08 8,09 0,06  
B. Petrol 82,37 82,37 -0,50  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru