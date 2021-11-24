***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescil EdilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 625.000.000Mevcut Sermaye (TL) 150.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBIOEN, TREBION00012 150.000.000 350.000.000,000 233,33333 BIOEN, TREBION00012 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 150.000.000 350.000.000,000 233,33333Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 24.11.2021İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 331.281.627Özel Fonlar (TL) 18.718.373Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 11.11.2021SPK Başvuru Tarihi 15.10.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.11.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.11.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.11.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 24.11.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 625.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 331.281.627,-TL tutarındaki kısmı emisyon primlerinden ve 18.718.373,-TL tutarındaki kısmı özel fonlardan karşılanmak suretiyle, 150.000.000,-TL'den 500.000.000,-TL'na artırılması nedeniyle Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.11.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 24.11.2021 tarih ve 10458 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979507BIST