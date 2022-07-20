***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2021,23.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından düzenlenen "Sermaye Artışından Sağlanacak Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"ekte yer almaktadır. Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı belirtilen amaçlara uygun bir şekilde kullanılmıştır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047076BIST