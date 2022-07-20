***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.07.2022 19:55
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2021,23.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından düzenlenen "Sermaye Artışından Sağlanacak Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"ekte yer almaktadır. Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı belirtilen amaçlara uygun bir şekilde kullanılmıştır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047076
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0347
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0598
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05962,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,02
|Açılış
|: 962,21
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5871
|17,5934
|% 0,19
|
|Euro
|17,8771
|17,9050
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,9871
|21,0924
|% -0,03
|
|Frank
|18,0230
|18,1316
|% -0,12
|
|Riyal
|4,6688
|4,6922
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-11,20
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.535
|6.614
|-17,00
|
|Yarım
|3.184
|3.232
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de