BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler UŞAK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.- UŞAK BİOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - UŞAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EVRENTEPE MEVKİİ, LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. - BALIKESİR ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - BALIKESİR İLİ, ALTIEYLÜL İLÇESİ, GÖKKÖY MAHALLESİ MEVKİİ, NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - İNEGÖL ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, KÖRKUYU MEVKİİ, NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - İSKENDERUN ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - HATAY İLİ, İSKENDERUN İLÇESİ ,ESENTEPE MAHALLESİ MEVKİİ, İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - İZMİR ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - İZMİR İLİ, ÇİĞLİ İLÇESİ, HARMANDALI MEVKİİ, NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - SİVAS ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - SİVAS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SEYFEBELİ MEVKİ, DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - İNEGÖL BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - BURSA İLİ, İNEGÖL İLÇESİ, KÖRKUYU MEVKİİ, DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - MALATYA BELEDİYESİ KATI ATIK SAHASI ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ - MALATYA İLİ, BATTALGAZİ İLÇESİ, ORDUZU MEVKİİ, DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - MALATYA 1 ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - MALATYA İLİ, BATTALGAZİ İLÇESİ, ORDUZU MEVKİİ, DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - MALATYA 2 ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - MALATYA İLİ, BATTALGAZİ İLÇESİ, KAPIKAYA MEVKİİ, İZMİR DOĞUSTAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - BERGAMA ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, KAŞIKÇI MAHALLESİ MEVKİİ, MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. - AKSARAY ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - AKSARAY İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ARMUTLU KÖYÜ MEVKİİ, SERENTİ ENERJİ A.Ş. - GİRESUN ÇÖP GAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - GİRESUN İLİ, GÖRELE İLÇESİ,ORTA KÜME EVLER ORTA MAH. MEVKİİ, BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ SAN. TİC. A.Ş. - ÇİNE BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ - AYDIN İLİ, ÇİNE İLÇESİ, ÇİNE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MEVKİİ, MERSİN ELEKTRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. - EZİNE BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ - ÇANAKKALE İLİ, EZİNE İLÇESİ, EZİNE GIDA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MEVKİİ, YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - İZMİR BİOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ - İZMİR İLİ MENDERES İLÇESİ GÖLOVA MEVKİİİnternet Adresi www.biotrendenerji.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul 0216 680 00 00 0216 680 00 70Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAlican Sancak Yatırımcı İlişkileri Müdürü 21.12.2020 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı 206043 - 701083 - 600805 - 302570Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi çerçevesinde Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. 2 Mayıs 2017 tarihinde kurulmuş olup ana faaliyet konusu biyokütle kaynaklarından fermantasyon, gazlaştırma, yakma teknolojilerini kullanarak enerji üretimi yapılması ve katı atık depolama alanlarının işletimi, bu alanlarda mekanik ayırma tesisi, ATY (atıktan türetilmiş yakıt) hazırlama tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi, biyolojik işlem (kompost, biyometanizasyon) tesisi, LFG Enerji üretim santrallerinin kurulum ve işletimi işlerini gerçekleştirmekle birlikte bu alanlarda mühendislik, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri de sunmaktır.Şirketin Süresi SınırsızPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 28.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. 54166667 TRY 36,11Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 54166667 TRY 36,11Halka Açık - Diğer 41666666 TRY 27,78Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 150000000 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİLHAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 21.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil HayırMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 21.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil HayırOGÜN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil HayırDORUK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.04.2020 İcrada Görevli İş Geliştirme Yöneticisi Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil HayırOSMAN NURİ VARDI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil HayırSALİH TUNCER MUTLUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Sabtanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiKAMİLE BANU EJDER ÖZCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMUSTAFA ERGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetim Kurulu Üyelikleri / Üst Düzey Yönetici Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖMER HARUN ÖRGE Genel Müdür Kimya Mühendisi Yoktur YokturMEHMET ALİ NALÇACIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Çevre Mühendisi Yoktur YokturBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 20700000 20700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 9897000 9897000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 45454546 45454546 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 13000000 13000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2250000 2250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 5100000 TRY 85 Bağlı OrtaklıkKARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3250000 3250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 013003-Seracılık ve Hayvancılık 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 22460000 22460000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSERENTİ ENERJİ A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkLANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3000000 1500000 TRY 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936518BIST