***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGözde Çivici Yatırımcı İlişkileri Direktörü 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204915Aysun Vardan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ALİ NALÇACIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Çevre Mühendisi Yoktur Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971601BIST