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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2021 18:36



***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gözde Çivici Yatırımcı İlişkileri Direktörü 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 204915
Aysun Vardan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ALİ NALÇACIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Çevre Mühendisi Yoktur Yoktur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971601


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Gümüş Gr. 7,20 7,21 0,13  
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