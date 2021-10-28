***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİLHAN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 21.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil HayırMURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 21.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil HayırOSMAN NURİ VARDI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye Değil HayırOGÜN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.04.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil HayırDORUK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.04.2020 İcrada Görevli İş Geliştirme Yöneticisi Yoktur Evet Bağımsız Üye Değil HayırSALİH TUNCER MUTLUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 21.04.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Öğretim Üyesi Hayır Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Sabtanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiKAMİLE BANU EJDER ÖZCAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMUSTAFA ERGİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.02.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yönetim Kurulu Üyelikleri / Üst Düzey Yönetici Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973183BIST