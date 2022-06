***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGözde Çivici Yatırımcı İlişkileri Direktörü 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204915 - 920833Aysun Vardan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 160.147.528,8 TRY 32,03Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1 TRY 500000000 TRY 100 Yoktur İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 20700000 20700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 9897000 9897000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 45454546 45454546 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 13000000 13000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2250000 2250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 5100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3250000 3250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 013003-Seracılık ve Hayvancılık 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 22460000 22460000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSERENTİ ENERJİ A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkLANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3000000 1500000 TRY 50 İştirakBİOTREND AYVACIK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039538BIST