***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.06.2022 19:05
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gözde Çivici Yatırımcı İlişkileri Direktörü 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204915 - 920833
Aysun Vardan Yatırımcı İlişkileri Müdürü 20.10.2021 0216 680 00 00 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207088
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 160.147.528,8 TRY 32,03
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 500000000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 20700000 20700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 9897000 9897000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 45454546 45454546 TRY 100 Bağlı Ortaklık
UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 13000000 13000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2250000 2250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 5100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3250000 3250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 013003-Seracılık ve Hayvancılık 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 22460000 22460000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SERENTİ ENERJİ A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3000000 1500000 TRY 50 İştirak
BİOTREND AYVACIK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039538
BIST