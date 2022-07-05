***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 20700000 20700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 9897000 9897000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 45454546 45454546 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 13000000 13000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2250000 2250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 5100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3250000 3250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 013003-Seracılık ve Hayvancılık 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 22460000 22460000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSERENTİ ENERJİ A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkLANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3000000 1500000 TRY 50 İştirakBİOTREND AYVACIK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. Yurtdışı Yatırımlarına İştirak Etmek 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041873BIST