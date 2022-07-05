***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.07.2022 19:41
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 20700000 20700000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 8000000 8000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 10000000 10000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 9897000 9897000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 45454546 45454546 TRY 100 Bağlı Ortaklık
UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 13000000 13000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2250000 2250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 5100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3250000 3250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 013003-Seracılık ve Hayvancılık 1100000 1100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 22460000 22460000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SERENTİ ENERJİ A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3000000 1500000 TRY 50 İştirak
BİOTREND AYVACIK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2500000 2500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. Yurtdışı Yatırımlarına İştirak Etmek 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041873
BIST