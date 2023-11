***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 20700000 20700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 12000000 12000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 200000000 200000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 15500000 15500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 9897000 9897000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 45454546 45454546 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 51137000 51137000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkİZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 13000000 13000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMD BİYOKÜTLE ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 13250000 13250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 6000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 3250000 3250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 013003-Seracılık ve Hayvancılık 2200000 1100000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkBİOTREND AYVACIK YENİLENEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 11000000 11000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 22460000 22460000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSERENTİ ENERJİ A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkULUTEK ELEKTİRK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 54000 54000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. Yurtdışı Yatırımlarına İştirak Etmek 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOTAN SATIŞ A.Ş. Elektrik Ticareti 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBİOTREND İLERİ DÖNÜŞÜM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İleri Dönüşüm Teknolojileri ile Plastik Atıkların Geri Kazanılması ve İç Tüketim Amaçlı Yenilenebilir Enerji Santralleri Kurulumu 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 351119-Elektrik Enerjisi Üretimi 6000000 3000000 TRY 50 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220729BIST