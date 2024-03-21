***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGözde Çivici Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Genel Sekreter 20.10.2021 0216 693 0380 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204915 - 920833Şeyma İnayet Uygur Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 20.03.2024 0216 693 0380 yatirimci.iliskileri@biotrendenerji.com.tr Sermaye Piyasaları Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209977-702127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260861BIST