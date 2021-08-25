***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıKırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye BaşkanlığıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarKırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcılığı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. Söz konusu niyet mektubuna ilişkin ileriki dönemlerde bağlayıcı bir doküman imzalanması durumunda Şirketimiz tarafından ayrıca açıklama yapılacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960467BIST