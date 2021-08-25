***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.08.2021 18:31
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Bişkek Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcılığı olmayan bir niyet mektubu imzalanmıştır. Söz konusu niyet mektubuna ilişkin ileriki dönemlerde bağlayıcı bir doküman imzalanması durumunda Şirketimiz tarafından ayrıca açıklama yapılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960467
BIST
18:051.453
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|GESAN
|27,34
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|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|902.160
|% 9,86
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|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
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|PENTA
|85,00
|11.174.555
|% 9,25
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|EDATA
|14,96
|99.390.988
|% -9,99
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
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|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|GESAN
|27,34
|1.481.515.042
|% 9,98
|
|BRLSM
|12,12
|1.315.233.134
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3706
|8,3729
|% -0,29
|
|Euro
|9,8551
|9,8594
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,4724
|11,5299
|% -0,18
|
|Frank
|9,1352
|9,1903
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2282
|2,2394
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,93
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|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
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