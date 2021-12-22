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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

22.12.2021 18:25
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2021,22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 25.08.2021 tarihinde yapılan açıklamada Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasında Kırgızistan'ın Oş şehrinde bir atık geri dönüşüm tesisinin kurulması ve işletilmesine ilişkin tarafları bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir. Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Bakanlığı ve Oş Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, görüşmelere ilişkin yeni bir gelişme olması durumunda Şirketimiz tarafından ayrıca açıklanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985528


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