***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıUOP LLCVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 14.09.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Şirketimiz ile Honeywell International Inc. grubu şirketlerinden UOP LLC arasında Türkiye'de kurulması planlanan yıllık 30.000 ton atık kapasiteli bir plastik geri dönüşüm tesisinde Honeywell UpCycle Proses Teknolojisi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla iş birliği gerçekleştirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir.Şirketimiz ile Honeywell International Inc.grubu şirketlerinden UOP LLC arasında kurulması planlanan plastik geri dönüşüm tesisine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, ön mühendislik (FEED-front end engineering design),fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080198BIST