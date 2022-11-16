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***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.11.2022 08:48
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
UOP LLC
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 14.09.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamasında, Şirketimiz ile Honeywell International Inc. grubu şirketlerinden UOP LLC arasında Türkiye'de kurulması planlanan yıllık 30.000 ton atık kapasiteli bir plastik geri dönüşüm tesisinde Honeywell UpCycle Proses Teknolojisi'nin faaliyete geçirilmesi amacıyla iş birliği gerçekleştirilmesine yönelik iyi niyet mektubu imzalandığı bildirilmiştir.
Şirketimiz ile Honeywell International Inc.grubu şirketlerinden UOP LLC arasında kurulması planlanan plastik geri dönüşüm tesisine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, ön mühendislik (FEED-front end engineering design),fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. 
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080198


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