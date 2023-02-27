Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

27.02.2023 09:01
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BEEAH Energy Investment Limited
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ile Ortadoğu'nun sürdürülebilirlik öncüsü Birleşik Arap Emirlikleri menşeli BEEAH Group şirketlerinden atık yönetimi, geri dönüşüm, temiz enerji alanında faaliyet gösteren kamu-özel sektör ortaklığı şirketi  BEEAH Energy Investment Limited ("BEEAH") (Şirketimiz ile BEEAH birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır) Niyet Mektubu'nda "Proje(ler)" olarak tanımlanan enerji verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla Entegre Atık Yönetim Tesisleri alanında (Atık toplama, izleme ve mekanik ayırma Üniteleri, Oksijensiz Çürütücüler, kompost ve organomineral gübre üretimi, hibrit enerji üretimi, ileri dönüşüm plastik geri dönüşümü, yeşil hidrojen, düşük karbonlu mobilite çözümleri vb.) muhtemel projeler için ortak yatırım ve sözleşme fırsatlarını ortaklaşa belirleme konusunda karşılıklı istek ve iş birliği arzularını ifade etmek için 24 Şubat 2023 tarihli iyi niyet mektubu ("Niyet Mektubu") imzalamışlardır. 
Taraflar, Niyet Mektubu'nun süresi içerisinde İmtiyazlı Ortaklık temelinde iş birliği yapacak olup kararlaştırdıkları Proje türü ve boyutuna göre ilgili Proje'nin geliştirilmesi amacıyla katılım ve iş birliklerini sağlamak için ortaklık türünü belirleyeceklerdir.Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.
İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116991


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:115.067
Değişim :  0,16% |  7,85
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.085 En Düşük
5.041
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 32,20 492.370 % 9,97  
GARFA 24,08 2.243.003 % 9,95  
EMKEL 5,92 10.099.114 % 9,83  
OYAKC 48,12 346.767.203 % 9,51  
AKSA 93,20 142.107.420 % 8,94  
daha fazla
10:09 Alış Satış %  
Dolar 18,8723 18,8984 % 0,12  
Euro 19,9188 19,9264 % 0,09  
Sterlin 22,4734 22,5861 % -0,00  
Frank 19,9713 20,0916 % -0,05  
Riyal 5,0162 5,0414 % -0,06  
daha fazla
10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 -2,57  
Altın Gr. 1.098 1.098 -1,27  
Cumhuriyet 7.466 7.579 -2,00  
Tam 7.483 7.552 -72,00  
Yarım 3.656 3.695 -36,00  
Çeyrek 1.828 1.848 -17,00  
Gümüş.Ons 20,66 20,69 -0,09  
Gümüş Gr. 12,54 12,56 -0,05  
B. Petrol 82,27 82,27 -0,55  
Seans Raporu 10:09
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru