***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBEEAH Energy Investment LimitedVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ile Ortadoğu'nun sürdürülebilirlik öncüsü Birleşik Arap Emirlikleri menşeli BEEAH Group şirketlerinden atık yönetimi, geri dönüşüm, temiz enerji alanında faaliyet gösteren kamu-özel sektör ortaklığı şirketi BEEAH Energy Investment Limited ("BEEAH") (Şirketimiz ile BEEAH birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır) Niyet Mektubu'nda "Proje(ler)" olarak tanımlanan enerji verimliliği ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla Entegre Atık Yönetim Tesisleri alanında (Atık toplama, izleme ve mekanik ayırma Üniteleri, Oksijensiz Çürütücüler, kompost ve organomineral gübre üretimi, hibrit enerji üretimi, ileri dönüşüm plastik geri dönüşümü, yeşil hidrojen, düşük karbonlu mobilite çözümleri vb.) muhtemel projeler için ortak yatırım ve sözleşme fırsatlarını ortaklaşa belirleme konusunda karşılıklı istek ve iş birliği arzularını ifade etmek için 24 Şubat 2023 tarihli iyi niyet mektubu ("Niyet Mektubu") imzalamışlardır.Taraflar, Niyet Mektubu'nun süresi içerisinde İmtiyazlı Ortaklık temelinde iş birliği yapacak olup kararlaştırdıkları Proje türü ve boyutuna göre ilgili Proje'nin geliştirilmesi amacıyla katılım ve iş birliklerini sağlamak için ortaklık türünü belirleyeceklerdir.Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116991BIST