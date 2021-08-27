***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz paylarının ilk halka arzı öncesinde belirlenen ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanan Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi'nin çalışma esaslarında Şirket'in ilgili düzenlemelere uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.Şirketimizin güncellenen Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları (EK-1), Denetim Komitesi Çalışma Esasları (EK-2) ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları (EK-3) işbu açıklamamızın ekinde ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Söz konusu güncellemeler çerçevesinde komitelere daha önce atanan üyeliklerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960843BIST