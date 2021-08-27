***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.08.2021 18:32
***BIOEN*** BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.03.2021 tarih ve 2021/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz paylarının ilk halka arzı öncesinde belirlenen ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanan Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi'nin çalışma esaslarında Şirket'in ilgili düzenlemelere uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimini sağlamak, yerel ve uluslararası paydaşlarımızın uyum alanındaki beklentilerine daha iyi cevap verebilmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin güncel düzenlemeleri dikkate alınarak değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin güncellenen Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları (EK-1), Denetim Komitesi Çalışma Esasları (EK-2) ve Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları (EK-3) işbu açıklamamızın ekinde ve Şirketimizin www.biotrendenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. Söz konusu güncellemeler çerçevesinde komitelere daha önce atanan üyeliklerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960843
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0258
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,03
|Açılış
|: 486,17
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3493
|8,3554
|% -0,39
|
|Euro
|9,8456
|9,8557
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,4581
|11,5156
|% 0,04
|
|Frank
|9,1176
|9,1726
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2195
|2,2306
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|21,87
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,25
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,01
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,08
|
|B. Petrol
|71,71
|71,71
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
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