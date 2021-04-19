***BIOEN* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
19.04.2021 10:09
***BIOEN******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. fiyat tespit raporuna ilişkin analıst raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929041
BIST
10:121.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.410
10:128,0637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
10:129,6705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0020
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,6946
En Düşük
9,6196
10:12460,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,49
|Açılış
|: 460,87
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,10
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler10:10
|FENER
|31,90
|17.653.013
|% 10,00
|
|IDEAS
|75,35
|271.863
|% 10,00
|
|ORMA
|36,48
|164.196
|% 9,95
|
|DOBUR
|22,36
|2.042.820
|% 9,93
|
|UFUK
|18,89
|37.761
|% 9,51
|
|BJKAS
|10,62
|9.125.235
|% -9,92
|
|EKIZ
|5,99
|31.166
|% -7,99
|
|PEKGY
|1,67
|29.663.599
|% -7,22
|
|DOKTA
|26,10
|6.786
|% -7,12
|
|CASA
|110,00
|173.580
|% -5,50
|
|PETKM
|6,51
|146.899.298
|% 2,84
|
|GARAN
|7,25
|121.198.101
|% -0,41
|
|SISE
|7,42
|96.814.166
|% 0,95
|
|EREGL
|18,33
|73.964.742
|% -0,05
|
|GSRAY
|3,55
|70.788.602
|% 8,56
|
|PETKM
|6,51
|146.899.298
|% 2,84
|
|IHLAS
|0,66
|13.469.506
|% 3,13
|
|GSRAY
|3,55
|70.788.602
|% 8,56
|
|YKBNK
|2,13
|39.340.558
|% -1,39
|
|PEKGY
|1,67
|29.663.599
|% -7,22
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0600
|8,0637
|% 0,07
|
|Euro
|9,6619
|9,6705
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,1322
|11,1881
|% 0,09
|
|Frank
|8,7290
|8,7816
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1429
|2,1536
|% 0,04
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,75
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,18
|