***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BIOEN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (BIOEN) payında 28/09/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmenin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/10/2021'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, BIOEN payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 28/09/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıHalil İbrahim UYSAL44848504Ahmet Emin ÖNDEŞ24532299Hakan BATU22630209Tedbirin uygulanacağı son tarih 27/12/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965401BIST