***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [BIOEN]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBiotrend Cevre ve Enerji payları, 28/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 150.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiBIOTREND CEVRE VE ENERJI XUTUM 28/04/2021BIOTREND CEVRE VE ENERJI XTUMY 28/04/2021BIOTREND CEVRE VE ENERJI XYLDZ 28/04/2021BIOTREND CEVRE VE ENERJI XHARZ 28/04/2021BIOTREND CEVRE VE ENERJI XUHIZ 28/04/2021BIOTREND CEVRE VE ENERJI XELKT 28/04/2021BIOTREND CEVRE VE ENERJI XSIZM 28/04/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931340BIST