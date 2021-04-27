***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
27.04.2021 17:14
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Biotrend Cevre ve Enerji payları, 28/04/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 150.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XUTUM 28/04/2021
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XTUMY 28/04/2021
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XYLDZ 28/04/2021
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XHARZ 28/04/2021
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XUHIZ 28/04/2021
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XELKT 28/04/2021
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XSIZM 28/04/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931340
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,00
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:058,2264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0443
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:059,9416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0666
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:05470,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,56
|Açılış
|: 470,17
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BAYRK
|12,54
|35.733.142
|% 10,00
|
|ERBOS
|76,45
|53.886.170
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.928.116
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.482.798
|% 10,00
|
|SUMAS
|72,10
|720.063
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.077.999
|% -10,00
|
|SODSN
|27,22
|1.461.049
|% -9,99
|
|DESA
|16,84
|30.529.839
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.697.563
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|653.024
|% -9,91
|
|SASA
|36,68
|1.497.376.297
|% 5,31
|
|EREGL
|19,45
|1.392.226.253
|% 0,67
|
|THYAO
|11,93
|1.159.901.182
|% 1,71
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|YKBNK
|2,08
|351.527.808
|% -0,95
|
|GWIND
|5,25
|826.476.948
|% -6,58
|
|GARAN
|7,12
|934.441.315
|% -0,28
|
|TSKB
|1,20
|139.626.729
|% -1,64
|
|PETKM
|6,52
|673.755.112
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2233
|8,2264
|% -0,54
|
|Euro
|9,9347
|9,9416
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,3980
|11,4551
|% -0,58
|
|Frank
|8,9615
|9,0155
|% -0,54
|
|Riyal
|2,1841
|2,1950
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,01
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,00
|
|B. Petrol
|65,49
|65,49
|0,46
|