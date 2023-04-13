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***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

13.04.2023 16:16
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***BIOEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

-

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
BIOTREND CEVRE VE ENERJI XKURY 14/04/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137612


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ADEL 110,00 34.108.947 % 10,00  
BALAT 16,94 1.561.581 % 10,00  
POLTK 2.208,60 26.706.341 % 10,00  
CRFSA 63,85 115.247.396 % 9,99  
SONME 32,14 27.963.674 % 9,99  
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Riyal 5,1386 5,1643 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.040 2.040 25,03  
Altın Gr. 1.266 1.266 15,13  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.694 8.777 102,00  
Yarım 4.246 4.295 50,00  
Çeyrek 2.123 2.147 25,00  
Gümüş.Ons 25,76 25,78 0,27  
Gümüş Gr. 15,98 16,00 0,15  
B. Petrol 87,19 87,19 -0,14  
Seans Raporu 18:05
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