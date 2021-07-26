***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 10:04
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951693
BIST
11:201.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,39
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.347
11:208,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0462
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
11:2010,1330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0654
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
11:20500,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,79
|Açılış
|: 500,17
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EDIP
|5,06
|16.259.592
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.118.787
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.289.241
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|19.418.703
|% 9,79
|
|UFUK
|14,95
|32.038
|% 8,33
|
|FADE
|14,36
|17.748.634
|% -14,17
|
|KUTPO
|49,08
|14.774.558
|% -9,70
|
|MZHLD
|38,02
|605.090
|% -5,89
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,50
|88.915.577
|% -5,44
|
|GARAN
|8,09
|316.823.620
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,40
|249.445.561
|% 1,93
|
|PETKM
|5,41
|245.024.062
|% 2,08
|
|SASA
|30,20
|229.851.351
|% 1,00
|
|THYAO
|12,40
|229.349.591
|% -2,59
|
|EKGYO
|1,79
|107.014.184
|% 0,00
|
|PETKM
|5,41
|245.024.062
|% 2,08
|
|SKBNK
|1,05
|42.159.510
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|316.823.620
|% -2,18
|
|YKBNK
|2,26
|77.219.575
|% -0,44
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5919
|8,5946
|% 0,54
|
|Euro
|10,1172
|10,1330
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7860
|11,8451
|% 0,56
|
|Frank
|9,3234
|9,3796
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2866
|2,2980
|% 0,63
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|6,28
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,52
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,08
|
|B. Petrol
|72,28
|72,28
|-1,16
|