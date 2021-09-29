***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 11:10
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965662
BIST
12:271.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
12:278,8562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
12:2710,3360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0416
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
12:27495,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,44
|Açılış
|: 495,76
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MANAS
|17,29
|19.746.151
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.147.422
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.746.948
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|RALYH
|6,64
|187.559.241
|% 7,10
|
|KTSKR
|41,04
|109.902.077
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|468.257
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|25.401.954
|% -9,65
|
|GARFA
|13,30
|4.763.497
|% -6,99
|
|DOGUB
|4,98
|7.625.711
|% -6,74
|
|GARAN
|8,96
|484.934.747
|% 1,36
|
|THYAO
|13,80
|468.970.181
|% 0,15
|
|KOZAL
|96,85
|292.588.250
|% 2,65
|
|TUPRS
|112,40
|246.077.200
|% -0,44
|
|SISE
|8,09
|232.166.873
|% 0,87
|
|GARAN
|8,96
|484.934.747
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|99.529.750
|% 1,28
|
|THYAO
|13,80
|468.970.181
|% 0,15
|
|PEKGY
|0,97
|32.942.583
|% 1,04
|
|TSKB
|1,20
|37.009.322
|% 1,69
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8519
|8,8562
|% -0,16
|
|Euro
|10,3297
|10,3360
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9204
|11,9802
|% -0,38
|
|Frank
|9,4924
|9,5496
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3517
|2,3635
|% -0,20
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|7,35
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.282
|3.332
|7,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|10,37
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|5,02
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,51
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,80
|77,80
|-0,55
|