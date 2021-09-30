***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 10:08
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965827
BIST
10:011.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,62
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.393
10:018,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0219
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8688
10:0110,3316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0241
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3985
En Düşük
10,3071
10:01493,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 493,59
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,87
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ISBIR
|60,85
|398.446
|% 7,89
|
|VBTYZ
|20,30
|6.826.402
|% 7,64
|
|ATAGY
|4,18
|1.343.000
|% 6,36
|
|KERVN
|0,62
|142.733
|% 5,08
|
|BEYAZ
|9,42
|3.321.691
|% 4,78
|
|RALYH
|5,87
|164.841
|% -9,97
|
|OYLUM
|9,34
|451.757
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,04
|6.759.765
|% -7,31
|
|YEOTK
|81,60
|2.908.999
|% -4,06
|
|SUMAS
|87,20
|39.676
|% -3,33
|
|SISE
|8,18
|49.667.692
|% 0,12
|
|THYAO
|13,85
|25.536.230
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,38
|22.365.660
|% 0,42
|
|GARAN
|9,06
|22.334.134
|% 0,00
|
|EREGL
|16,54
|15.711.827
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,38
|22.365.660
|% 0,42
|
|SISE
|8,18
|49.667.692
|% 0,12
|
|TSKB
|1,21
|4.022.130
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|22.334.134
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,36
|15.441.684
|% 0,79
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8911
|8,8951
|% -0,25
|
|Euro
|10,3244
|10,3316
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9036
|11,9633
|% -0,22
|
|Frank
|9,4654
|9,5225
|% -0,34
|
|Riyal
|2,3607
|2,3725
|% -0,35
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|0,71
|
|Altın Gr.
|493
|494
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-1,00
|
|Tam
|3.256
|3.338
|-1,20
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-0,58
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,02
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|-0,18
|