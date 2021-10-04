***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2021 10:00
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966325
BIST
11:171.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
11:178,8696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8428
11:1710,3069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0385
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3227
En Düşük
10,2576
11:17499,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,50
|Açılış
|: 499,92
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
499,76
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ISBIR
|65,45
|683.036
|% 10,00
|
|AGYO
|3,09
|2.164.208
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.236.318
|% 9,95
|
|ALCTL
|24,36
|16.575.870
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,14
|1.199.793
|% 9,74
|
|OYLUM
|7,79
|3.475.468
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|6.800.727
|% -9,83
|
|BIOEN
|28,16
|74.161.217
|% -6,13
|
|EUYO
|3,21
|1.135.888
|% -4,75
|
|YEOTK
|66,55
|24.214.642
|% -4,11
|
|MAREN
|9,88
|422.218.348
|% 8,10
|
|GARAN
|9,36
|335.501.146
|% 0,86
|
|TUPRS
|114,90
|241.768.445
|% 1,23
|
|THYAO
|14,15
|206.890.966
|% 0,71
|
|VESTL
|25,38
|169.272.494
|% -1,48
|
|YKBNK
|2,41
|111.248.249
|% 0,84
|
|MAREN
|9,88
|422.218.348
|% 8,10
|
|EKGYO
|1,80
|71.575.596
|% 1,69
|
|GARAN
|9,36
|335.501.146
|% 0,86
|
|KIMMR
|3,42
|98.904.282
|% -0,87
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8659
|8,8696
|% 0,16
|
|Euro
|10,3015
|10,3069
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,9924
|12,0525
|% 0,27
|
|Frank
|9,4976
|9,5548
|% 0,21
|
|Riyal
|2,3571
|2,3689
|% 0,14
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-8,92
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|3,00
|
|Tam
|3.297
|3.379
|10,79
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|5,22
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,61
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,41
|79,41
|0,13
|