***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 12:50
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966863
BIST
13:261.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:268,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:2610,2822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0117
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:26500,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,32
|Açılış
|: 500,35
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:26
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.257.080
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,28
|17.828.534
|% 9,73
|
|ALBRK
|1,81
|94.344.099
|% 9,70
|
|OYYAT
|30,54
|94.821.806
|% 9,62
|
|BIOEN
|24,30
|168.696.383
|% -10,00
|
|KARYE
|14,88
|65.985.138
|% -9,82
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,56
|11.975.316
|% -7,14
|
|FORMT
|1,33
|45.556.766
|% -6,99
|
|GARAN
|9,28
|753.504.790
|% 0,65
|
|MAREN
|10,52
|737.474.373
|% 4,68
|
|THYAO
|14,05
|540.186.897
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,50
|461.419.596
|% 1,29
|
|SISE
|8,16
|287.430.216
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|109.811.322
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|753.504.790
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,38
|187.824.095
|% 0,00
|
|MAREN
|10,52
|737.474.373
|% 4,68
|
|ALBRK
|1,81
|94.344.099
|% 9,70
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8512
|8,8529
|% 0,06
|
|Euro
|10,2734
|10,2822
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0344
|12,0947
|% 0,19
|
|Frank
|9,5247
|9,5821
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3551
|2,3669
|% 0,07
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-13,61
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|6,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|4,53
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|2,19
|
|Çeyrek
|799
|817
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,57
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|0,50
|