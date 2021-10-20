***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2021 10:40
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971527
BIST
13:221.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.434
En Düşük
1.428
13:229,3272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2835
13:2210,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0353
|Açılış
|: 10,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,8059
13:22533,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 5,11
|Açılış
|: 533,74
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,09
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GUBRF
|58,35
|569.330.634
|% 8,06
|
|DOBUR
|34,00
|4.621.080
|% 4,17
|
|KAPLM
|24,60
|5.882.416
|% 3,62
|
|DOGUB
|4,38
|931.327
|% 3,06
|
|GRNYO
|2,38
|2.272.128
|% 3,03
|
|KERVN
|0,79
|904.859
|% -9,20
|
|DITAS
|18,30
|20.676.576
|% -4,74
|
|SERVE
|14,00
|22.233
|% -3,11
|
|BJKAS
|5,71
|42.442.555
|% -2,39
|
|LINK
|27,50
|2.909.730
|% -2,07
|
|THYAO
|14,08
|1.232.441.643
|% -1,68
|
|GARAN
|9,09
|887.799.931
|% 0,66
|
|GUBRF
|58,35
|569.330.634
|% 8,06
|
|KRDMD
|7,24
|336.122.534
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,43
|323.537.188
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,43
|323.537.188
|% 0,83
|
|GARAN
|9,09
|887.799.931
|% 0,66
|
|THYAO
|14,08
|1.232.441.643
|% -1,68
|
|PETKM
|6,17
|320.730.093
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,24
|336.122.534
|% 0,56
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3220
|9,3272
|% 0,35
|
|Euro
|10,8289
|10,8614
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,7963
|12,8604
|% 0,16
|
|Frank
|10,0506
|10,1111
|% 0,25
|
|Riyal
|2,4789
|2,4914
|% 0,39
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|533
|534
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.529
|3.582
|5,00
|
|Tam
|3.511
|3.600
|2,60
|
|Yarım
|1.697
|1.741
|1,26
|
|Çeyrek
|851
|871
|0,63
|