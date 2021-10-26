***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2021 13:05
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972366
BIST
13:431.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,32
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
13:439,4573
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -0,1272
|Açılış
|: 9,4620
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4139
13:4311,0027
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1345
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
13:43548,50
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -8,46
|Açılış
|: 548,50
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler13:43
|TSPOR
|4,87
|304.250.556
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.549.390
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.077.219
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,10
|117.384.827
|% 9,06
|
|ERSU
|4,55
|32.606.415
|% 8,08
|
|BIOEN
|26,70
|231.738.155
|% -7,29
|
|ALMAD
|1,44
|7.392.744
|% -5,26
|
|ISBTR
|28.510,90
|28.511
|% -4,90
|
|HUBVC
|10,22
|9.036.231
|% -4,22
|
|ATAGY
|4,22
|1.130.307
|% -4,09
|
|GARAN
|9,25
|1.471.934.617
|% 1,87
|
|GUBRF
|66,40
|564.645.758
|% 2,71
|
|TUPRS
|141,00
|562.930.682
|% -0,56
|
|THYAO
|14,44
|523.949.960
|% 1,12
|
|EREGL
|19,95
|511.807.454
|% 1,63
|
|GARAN
|9,25
|1.471.934.617
|% 1,87
|
|ODAS
|1,42
|183.811.735
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,62
|200.348.969
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|304.250.556
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,60
|451.518.693
|% 1,20
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4538
|9,4573
|% -1,33
|
|Euro
|10,9919
|11,0027
|% -1,21
|
|Sterlin
|13,0371
|13,1025
|% -0,86
|
|Frank
|10,2491
|10,3108
|% -1,22
|
|Riyal
|2,5153
|2,5279
|% -1,25
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-8,51
|
|Cumhuriyet
|3.622
|3.677
|-65,00
|
|Tam
|3.605
|3.696
|-63,15
|
|Yarım
|1.742
|1.788
|-30,54
|
|Çeyrek
|874
|894
|-15,28
|