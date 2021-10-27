***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 12:19
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972721
BIST
14:301.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,36
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:309,4947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0410
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3011,0443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0227
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:30546,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -3,44
|Açılış
|: 546,50
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:30
|HEDEF
|2,84
|3.237.032
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,81
|61.512.889
|% 9,04
|
|JANTS
|63,80
|208.510.512
|% 8,78
|
|TGSAS
|16,77
|21.891.999
|% 7,85
|
|MAKTK
|3,59
|88.893.008
|% 7,49
|
|BIOEN
|25,16
|262.414.089
|% -6,81
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,70
|210.373.832
|% -4,90
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,50
|1.787.841.082
|% 2,81
|
|EREGL
|19,61
|892.460.453
|% -1,95
|
|THYAO
|14,82
|810.076.667
|% 0,82
|
|ASELS
|16,48
|724.183.239
|% -2,89
|
|AKBNK
|5,75
|703.511.721
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,63
|539.528.147
|% 1,15
|
|GARAN
|9,50
|1.787.841.082
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|292.305.417
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|703.511.721
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,67
|255.958.919
|% 0,38
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4925
|9,4947
|% -0,43
|
|Euro
|11,0354
|11,0443
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,9974
|13,0626
|% -0,72
|
|Frank
|10,2921
|10,3541
|% -0,38
|
|Riyal
|2,5249
|2,5375
|% -0,43
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,75
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.596
|3.686
|5,16
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|2,50
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,84
|