***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2021 13:15
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973373
BIST
14:061.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
14:069,5424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0472
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
14:0611,0438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0701
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
14:06548,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,99
|Açılış
|: 548,03
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler14:06
|ZRGYO
|2,20
|8.075.938
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.308.879
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|131.179.872
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.516.582
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|20.051.444
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|9.120.799
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|77.529.869
|% -9,91
|
|EGSER
|14,28
|35.621.038
|% -9,91
|
|BIOEN
|24,10
|227.160.135
|% -8,50
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,14
|1.769.472.731
|% 2,94
|
|SISE
|8,46
|657.928.869
|% -2,31
|
|THYAO
|15,29
|605.321.493
|% 2,14
|
|SASA
|30,06
|492.852.819
|% -3,16
|
|BIMAS
|62,60
|476.874.552
|% 0,72
|
|GARAN
|10,14
|1.769.472.731
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,80
|428.206.488
|% 2,56
|
|DOHOL
|2,73
|254.912.348
|% 2,63
|
|SISE
|8,46
|657.928.869
|% -2,31
|
|AKBNK
|5,96
|459.182.976
|% 1,71
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5377
|9,5424
|% -0,49
|
|Euro
|11,0383
|11,0438
|% -0,63
|
|Sterlin
|12,9873
|13,0524
|% -0,70
|
|Frank
|10,3896
|10,4522
|% -0,37
|
|Riyal
|2,5359
|2,5486
|% -0,51
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|0,13
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|3.614
|3.669
|14,00
|
|Tam
|3.598
|3.688
|11,62
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|5,62
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,67
|