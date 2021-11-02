***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:36
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973907
BIST
11:211.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:219,5080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0283
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:2111,0408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0338
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:21546,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,98
|Açılış
|: 546,86
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:19
|HEDEF
|3,77
|86.240.005
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,15
|8.641.049
|% 9,56
|
|ERBOS
|120,80
|98.375.552
|% 8,15
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,36
|64.637.701
|% 7,27
|
|MAKTK
|3,29
|10.492.304
|% -9,86
|
|BIOEN
|22,54
|133.650.463
|% -8,74
|
|AKFGY
|5,56
|17.759.362
|% -8,70
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|KARYE
|22,80
|42.522.886
|% -6,17
|
|GARAN
|10,29
|1.092.894.110
|% 1,58
|
|THYAO
|15,35
|364.899.991
|% 0,46
|
|TSPOR
|5,61
|361.897.852
|% -5,87
|
|SASA
|30,72
|281.534.559
|% 2,33
|
|YKBNK
|2,85
|274.265.938
|% 1,79
|
|GARAN
|10,29
|1.092.894.110
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,85
|274.265.938
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,61
|361.897.852
|% -5,87
|
|GSRAY
|3,93
|232.657.622
|% -1,01
|
|SKBNK
|1,05
|50.963.069
|% 1,94
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4994
|9,5050
|% -0,33
|
|Euro
|11,0283
|11,0353
|% -0,35
|
|Sterlin
|12,8990
|12,9637
|% -0,72
|
|Frank
|10,3651
|10,4275
|% -0,78
|
|Riyal
|2,5205
|2,5332
|% -0,56
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,49
|
|Altın Gr.
|546
|547
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,13
|