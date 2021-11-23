***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:04
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979175
BIST
12:411.773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 17,73
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:4112,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 8,68%
|| 0,9901
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:4113,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 9,01%
|| 1,1550
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:41702,95
En Yüksek
|Değişim
|: 6,13%
|| 40,61
|Açılış
|: 702,95
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:41
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.869.826
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|145.890.735
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.733.426
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.063.198
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,36
|587.476.814
|% -9,63
|
|ADESE
|0,97
|98.638.892
|% -9,35
|
|KZBGY
|33,30
|20.047.626
|% -8,11
|
|MERCN
|10,32
|65.149.370
|% -7,19
|
|KRDMD
|8,74
|1.981.005.098
|% 5,05
|
|SISE
|11,83
|1.907.025.593
|% 5,53
|
|GARAN
|11,84
|1.563.894.108
|% -0,84
|
|EREGL
|23,08
|1.264.085.438
|% 7,05
|
|YKBNK
|3,49
|812.515.768
|% -1,41
|
|YKBNK
|3,49
|812.515.768
|% -1,41
|
|KRDMD
|8,74
|1.981.005.098
|% 5,05
|
|ODAS
|1,59
|324.974.358
|% -3,05
|
|SISE
|11,83
|1.907.025.593
|% 5,53
|
|GARAN
|11,84
|1.563.894.108
|% -0,84
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3455
|12,3963
|% 8,68
|
|Euro
|13,9110
|13,9775
|% 9,01
|
|Sterlin
|16,2425
|16,3239
|% 6,64
|
|Frank
|13,0046
|13,0829
|% 6,79
|
|Riyal
|3,2346
|3,2508
|% 6,70
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-7,99
|
|Altın Gr.
|703
|703
|40,73
|
|Cumhuriyet
|4.645
|4.716
|297,00
|
|Tam
|4.613
|4.746
|299,23
|
|Yarım
|2.229
|2.296
|144,75
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|72,37
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,32
|9,34
|0,47
|
|B. Petrol
|78,94
|78,94
|-0,76
|