***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2022 11:29
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044288
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0588
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3268
En Düşük
17,1768
12:3517,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0277
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35967,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,97
|Açılış
|: 967,35
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.237.193
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.947.395
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3129
|17,3275
|% 0,34
|
|Euro
|17,5240
|17,5368
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,6218
|20,7252
|% -0,30
|
|Frank
|17,6390
|17,7453
|% -0,01
|
|Riyal
|4,5997
|4,6228
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-2,47
|
|Altın Gr.
|967
|967
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.520
|6.619
|26,00
|
|Tam
|6.510
|6.609
|23,00
|
|Yarım
|3.187
|3.230
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.617
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,21
|