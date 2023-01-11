***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:44
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100265
BIST
14:284.884
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -103,54
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.884
14:2818,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:2820,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0339
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:281.138,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,20
|Açılış
|: 1.138,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:27
|SDTTR
|56,65
|5.878.627
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.389.297
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|41.244.837
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,46
|269.514.184
|% 7,96
|
|GOZDE
|21,06
|347.920.576
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|MIPAZ
|11,53
|19.734.971
|% -9,92
|
|YONGA
|32,88
|378.896
|% -9,92
|
|THYAO
|130,50
|5.342.727.703
|% -0,53
|
|EREGL
|37,84
|3.679.565.908
|% -0,05
|
|ASELS
|55,95
|3.272.713.901
|% -3,78
|
|KRDMD
|18,02
|2.874.426.278
|% -0,66
|
|KOZAL
|550,70
|2.793.130.585
|% -2,18
|
|EKGYO
|8,43
|1.921.971.893
|% -0,82
|
|YKBNK
|9,12
|1.712.773.093
|% -4,30
|
|KRDMD
|18,02
|2.874.426.278
|% -0,66
|
|SKBNK
|2,64
|393.597.494
|% -3,30
|
|KATMR
|2,09
|278.677.918
|% -9,91
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7774
|18,7795
|% 0,03
|
|Euro
|20,1868
|20,1959
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,6931
|22,8069
|% -0,23
|
|Frank
|20,2332
|20,3551
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9843
|5,0093
|% -0,02
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,99
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,43
|0,16
|