***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 11:07
***BIOEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIOEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101863
BIST
11:015.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 28,89
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:0118,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
11:0120,3894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:011.146,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.146,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:59
|ONCSM
|37,40
|4.741.123
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|11.775.898
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.695.809
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.860.924
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|ADEL
|112,00
|2.298.757
|% -5,25
|
|EKGYO
|8,08
|1.098.402.568
|% -5,05
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|YONGA
|34,00
|40.800
|% -4,23
|
|ASELS
|57,55
|2.015.792.962
|% 2,95
|
|EREGL
|40,30
|1.953.147.168
|% 1,82
|
|THYAO
|136,20
|1.803.441.804
|% 0,29
|
|KRDMD
|18,67
|1.751.074.444
|% -1,22
|
|EKGYO
|8,08
|1.098.402.568
|% -5,05
|
|EKGYO
|8,08
|1.098.402.568
|% -5,05
|
|KRDMD
|18,67
|1.751.074.444
|% -1,22
|
|YKBNK
|9,35
|807.986.415
|% 3,43
|
|SKBNK
|2,65
|156.536.084
|% 0,38
|
|EREGL
|40,30
|1.953.147.168
|% 1,82
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7849
|18,7879
|% 0,02
|
|Euro
|20,3865
|20,3938
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8720
|22,9867
|% 0,01
|
|Frank
|20,1712
|20,2927
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,74
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.801
|-9,00
|
|Yarım
|3.770
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.909
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|0,12
|