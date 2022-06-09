***BIOEN* *DOKTA* *IIS* *ENKAI* *CRFSA* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.06.2022 09:24
***BIOEN******DOKTA******IIS******ENKAI******CRFSA******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BIOEN, CRFSA, DOKTA, ENKAI, FORMT]
İlgili Fonlar [IIS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036291
BIST
11:032.568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 27,84
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.570
En Düşük
2.532
11:0317,2148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0886
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,2170
En Düşük
17,0843
11:0318,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1259
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5980
En Düşük
18,3717
11:031.023,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.023,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:03
|EUREN
|19,65
|34.672.170
|% 9,96
|
|DOCO
|1.639,90
|24.410.752
|% 8,26
|
|QUAGR
|29,94
|44.063.834
|% 7,54
|
|KGYO
|6,93
|4.508.559
|% 6,45
|
|FONET
|12,65
|24.323.167
|% 6,39
|
|ULUUN
|20,08
|31.387.113
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|90.621.632
|% -6,35
|
|OYYAT
|73,05
|47.920.504
|% -4,51
|
|THYAO
|47,16
|1.377.552.978
|% 0,94
|
|SISE
|22,26
|719.836.820
|% 1,83
|
|SASA
|43,34
|476.899.242
|% 1,21
|
|TOASO
|66,10
|421.319.971
|% 0,08
|
|SAHOL
|19,93
|406.365.270
|% 0,35
|
|SEGYO
|1,18
|90.621.632
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,70
|179.351.484
|% 0,75
|
|ODAS
|2,97
|163.872.530
|% 3,48
|
|DOHOL
|4,06
|188.878.498
|% 2,27
|
|TSKB
|2,37
|99.897.335
|% 3,49
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2018
|17,2148
|% 0,52
|
|Euro
|18,4614
|18,5197
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,4354
|21,5429
|% 0,14
|
|Frank
|17,4993
|17,6048
|% 0,38
|
|Riyal
|4,5730
|4,5959
|% 0,46
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,00
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,64
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, TKFEN
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, HEKTS, KOZAL
-
11:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 64 artarak (% 1.13 ) 2, 304
-
11:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ULUUN, KRSTL, DAGHL
-
11:17
SANFM, QUAGR, EUREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında