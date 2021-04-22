***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
22.04.2021 15:03
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
0 0 % 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930528
BIST
14:591.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
14:598,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0862
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
14:599,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0925
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
14:59474,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,45
|Açılış
|: 474,33
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler14:59
|FORMT
|1,15
|8.802.144
|% 15,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.374.603
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.188.093
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.569.233
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.584.657
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|139.620.241
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|10,94
|146.705.133
|% -6,50
|
|GARAN
|7,04
|1.206.129.663
|% 1,15
|
|KOZAL
|107,80
|629.779.733
|% 2,57
|
|EREGL
|18,00
|563.121.953
|% 0,90
|
|THYAO
|11,13
|344.804.186
|% 2,11
|
|PETKM
|6,33
|335.416.820
|% -0,78
|
|GARAN
|7,04
|1.206.129.663
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,82
|215.713.126
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|248.541.849
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|93.273.733
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,91
|188.229.651
|% -0,68
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2622
|8,2653
|% 1,05
|
|Euro
|9,9547
|9,9591
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,4439
|11,5013
|% 0,72
|
|Frank
|8,9823
|9,0364
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1958
|2,2068
|% 0,95
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-7,89
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.137
|3.184
|29,00
|
|Tam
|3.128
|3.209
|36,91
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|17,85
|
|Çeyrek
|758
|776
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
|