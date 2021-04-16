***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.04.2021 18:20
***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [BIOEN]
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin izahname ekidir.
1 – ESAS SÖZLEŞME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928929
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,38
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
18:058,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
18:059,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0637
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
18:05461,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,28
|Açılış
|: 461,57
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|29,12
|192.966.876
|% 9,97
|
|SNPAM
|16,99
|427.236
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.550.223
|% 9,95
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|RYSAS
|3,32
|14.264.940
|% -47,55
|
|PEKGY
|1,80
|11.877.333
|% -10,00
|
|SAMAT
|5,22
|111.973.548
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.169.480
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.696.972.639
|% -0,41
|
|EREGL
|18,33
|1.350.731.130
|% 1,66
|
|ODAS
|3,37
|762.299.764
|% -8,42
|
|PETKM
|6,34
|575.610.783
|% -1,09
|
|FROTO
|184,70
|549.749.050
|% 3,88
|
|GARAN
|7,28
|1.696.972.639
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|762.299.764
|% -8,42
|
|EKGYO
|1,90
|387.212.870
|% 3,26
|
|YKBNK
|2,16
|440.886.483
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|163.564.861
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0643
|8,0698
|% 0,78
|
|Euro
|9,6646
|9,6699
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,1147
|11,1704
|% 0,99
|
|Frank
|8,7430
|8,7957
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1444
|2,1551
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|14,31
|
|Altın Gr.
|461
|461
|7,12
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,07
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-0,38
|