***BIOEN* *DZYMK* *DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BIOEN******DZYMK******DZY*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [BIOEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBiotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamedir.Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. - SPK Onaylı İzahname 2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928948BIST